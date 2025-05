Superenalotto: nessun ‘6’, jackpot a 4,8 milioni!

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 23 maggio 2025, non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati invece registrati 39 ‘5’, ciascuno dei quali vince 3.118,11 euro. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 4.800.000 euro, con la possibilità di giocare domani, 24 maggio.

Per partecipare al Superenalotto, la schedina minima consiste in 1 colonna (una combinazione di 6 numeri) e costa 1 euro. La giocata massima, che può predire fino a 27.132 colonne, è realizzabile tramite sistemi a caratura e prevede quote singole a partire da 5 euro. L’opzione Superstar, che aumenta le possibilità di vincita, ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, il costo minimo di una giocata con Superstar risulta essere di 1,50 euro.

Le vincite nel Superenalotto variano in base ai numeri indovinati. Un riepilogo delle vincite include: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e circa 620.000 euro per 5 numeri più 1.

È possibile verificare le proprie vincite tramite l’App del Superenalotto o consultando l’archivio online, che riporta i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 2, 8, 10, 18, 20, 79, con il Numero Jolly 13 e il Numero SuperStar 10.

