SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: numeri e jackpot

Il 19 settembre 2024, nell’estrazione del SuperEnalotto, non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’, portando il jackpot del prossimo concorso a 77,7 milioni di euro. Il costo minimo per partecipare al gioco è di 1 euro per una colonna, che rappresenta una combinazione di 6 numeri. I giocatori possono optare per la possibilità di giocare fino a un massimo di 27.132 colonne tramite sistemi a caratura; in questo caso, le quote per ogni singola giocata sono di 5 euro, con la possibilità di vincere una quota delle eventuali vincite. Se i giocatori decidono di aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi, quindi una schedina con Superstar ammonta a 1,5 euro.

I punteggi vincenti vanno da 2 a 6 numeri indovinati, inclusa la variante del 5+. I premi variano in base al numero di numeri indovinati e al jackpot totale. Nello specifico, con 2 numeri indovinati si possono vincere circa 5 euro, con 3 numeri si vincono circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32.000 euro e con 5 numeri più 1 si vincono circa 620.000 euro.

Per verificare le eventuali vincite, i giocatori possono utilizzare l’App del SuperEnalotto. In aggiunta, online è disponibile un archivio che consente di controllare le schedine giocate in precedenza, mostrando i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione odierna è stata: 3, 13, 44, 45, 56, 61, con il Numero Jolly 33 e il Numero Superstar 34. Questo ripristina l’attenzione sulle possibilità future di vincita per i partecipanti, dato l’elevato valore del jackpot attuale. Con numeri che continuano a estrarsi senza vincitori, la suspense cresce, alimentando l’interesse e la partecipazione al gioco.