SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: i numeri

Nessun ‘6’ né ‘5+1’ sono stati registrati durante l’estrazione del SuperEnalotto del 6 febbraio, il che porta il jackpot alla prossima estrazione a 69,7 milioni di euro. Nel SuperEnalotto, i punteggi vincenti variano da 2 a 6, incluso il 5+. I premi si collegano al jackpot totale e le vincite orientative sono le seguenti: 5 euro per 2 numeri corretti, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32mila euro per 5, e 620mila euro per 5 numeri più 1.

Il costo della schedina per il concorso prevede una colonna (1 combinazione di 6 numeri) come giocata minima, mentre la giocata massima comprende 27.132 colonne con sistemi a caratura, dove le quote partono da 5 euro per l’ingresso di più giocatori. Ogni combinazione costa 1 euro e l’aggiunta del numero Superstar ha un costo di 0,50 euro. Di conseguenza, il costo totale della schedina con Superstar risulta essere 1,5 euro. Per saperne di più sui costi complessivi, basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5.

Per verificare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto; è inoltre disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell’estrazione odierna è 4-11-41-72-83-86, con il Numero Jolly 30 e Superstar 30.