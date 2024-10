SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 5 ottobre

Nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi non ci sono stati ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati sei ‘6’ che vincono ciascuno oltre 33mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione è salito a ben 86 milioni di euro.

Le vincite nel SuperEnalotto vanno da 2 a 6 numeri indovinati, con premi che variano in base al numero di combinazioni corrette. In generale, le vincite sono distribuite come segue: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, per 4 numeri si ricevono circa 300 euro, mentre il premio per 5 numeri indovinati è di circa 32mila euro. Chi indovina 5 numeri più 1 ha una vincita stimata di circa 620mila euro.

Per controllare se una schedina è vincente, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, per chi desidera verificare le schedine giocate nei concorsi precedenti, è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Il costo di una schedina minima nel concorso è di 1 euro, per una colonna che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. Tuttavia, è possibile fare una giocata massima che include fino a 27.132 colonne, grazie ai sistemi a caratura, dove ogni partecipante ha diritto a una quota dell’eventuale vincita. Se si desidera, è possibile anche aggiungere il numero Superstar, il cui costo è di 0,50 centesimi.

La combinazione vincente per questa estrazione è stata: 13, 41, 47, 58, 81, 84, con il numero Jolly 4 e il Superstar 81.

In sintesi, nonostante la mancanza di grandi vincite come il ‘6’ o il ‘5+1’, ci sono stati comunque dei premi significativi, e il jackpot per la prossima estrazione continua a crescere, attirando l’attenzione di molti giocatori. Con la possibilità di vincere anche con punteggi minori, il SuperEnalotto rimane un gioco molto popolare in Italia.