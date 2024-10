SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi

Nell’estrazione odierna del Superenalotto non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’, mentre due giocatori hanno ottenuto un ‘5’, portando a casa 62.871,34 euro ciascuno. Il jackpot per la prossima estrazione ammonta a 23.000.000 euro.

La schedina minima per partecipare al SuperEnalotto prevede una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri, al costo di 1 euro. Per chi desidera investire di più, è possibile effettuare una giocata massima di 27.132 colonne attraverso sistemi a caratura, dove più giocatori possono partecipare e condividere eventuali vincite. Se si aggiunge il numero Superstar, il costo totale della schedina aumenta di 0,50 centesimi. Di conseguenza, una schedina con la sola colonna e Superstar avrà un costo totale di 1,5 euro. Per calcolare il costo di più colonne, basta moltiplicare il numero di colonne per 1,5.

La vincita nel SuperEnalotto è classificata in base a diversi punteggi, variando da 2 fino a 6 numeri indovinati, includendo anche il punteggio 5+. I premi sono direttamente legati al jackpot totale. Indicativamente, si possono guadagnare circa 5 euro indovinando 2 numeri, 25 euro con 3 numeri, 300 euro con 4 numeri, 32.000 euro con 5 numeri, e circa 620.000 euro con 5 numeri più 1.

Per verificare le vincite, i giocatori possono utilizzare l’app del SuperEnalotto. Inoltre, è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, permettendo così di controllare le schedine giocate in passato e non ancora verificate.

Infine, la combinazione vincente di oggi, venerdì 25 ottobre, è: 5, 11, 39, 41, 62, 80, con Jolly 78 e SuperStar 33.