SuperEnalotto, la combinazione di oggi 22 febbraio 2025

Nessun ‘6’ né ‘5+’ è stato registrato nel concorso del Superenalotto di oggi, sabato 22 febbraio. Il jackpot stimato per il prossimo concorso sale a 77.800.000 euro. La schedina minima per il SuperEnalotto prevede una colonna, corrispondente a una combinazione di 6 numeri, e il costo di ogni combinazione è di 1 euro. La giocata massima è di 27.132 colonne, attuabile tramite sistemi a caratura, dove ogni partecipante contribuisce con una quota di 5 euro e ha diritto a una parte della vincita. Se si aggiunge il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi, portando il costo totale della giocata minima a 1,5 euro. Moltiplicando il numero delle colonne per 1,5 si ottiene il costo complessivo.

Per quanto riguarda i punteggi vincenti, il SuperEnalotto prevede premi per punteggi da 2 a 6, incluso il 5+. In linea generale, i premi sono circa: 5 euro per 2 numeri indovinati, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri e 620.000 euro per 5 numeri più 1. È possibile verificare le vincite tramite l’App del SuperEnalotto, e c’è anche un archivio online per controllare le schedine passate e i risultati delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 35, 40, 48, 49, 52, 89; Numero Jolly 24; Superstar 32.