SuperEnalotto: Jackpot Sale a 7,7 Milioni, Scopri i Numeri!

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 30 maggio 2025, non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’, ma è stato centrato un ‘5’ che ha portato a una vincita di 120.435,71 euro. Il jackpot del prossimo concorso, in programma per il 31 maggio, è di 7.700.000 euro.

Per quanto riguarda i premi, le vincite variano a seconda del numero di numeri indovinati: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri e circa 620.000 euro per 5 numeri più 1. È possibile verificare le vincite tramite l’App del SuperEnalotto o consultando online l’archivio delle ultime 30 estrazioni.

Il costo della schedina minima per partecipare al SuperEnalotto è di 1 euro per una colonna, che può essere aumentato a 1,50 euro includendo il numero Superstar, che costa 0,50 centesimi. Si possono giocare fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove si partecipa a una vincita insieme ad altri giocatori.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è stata: 31, 34, 62, 63, 82, 87, con Jolly 81 e SuperStar 77.

Fonte: www.adnkronos.com