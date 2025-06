Superenalotto: Jackpot a 12,6 milioni e vincite di 52.608€!

Nell’estrazione del Superenalotto del 12 ottobre, non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati registrati tre ‘5’, realizzati a Cornaredo (Milano), Ravenna e Afragola (Napoli), che portano ogni vincitore a incassare 52.608,46 euro. Il jackpot per il prossimo concorso ammonta a 12,6 milioni di euro.

Il costo per giocare prevede una schedina minima che consiste in 1 colonna, al prezzo di 1 euro. Per chi opta per il numero Superstar, il costo totale sale a 1,5 euro. È possibile effettuare giocate multiple, moltiplicando il costo per il numero di colonne scelte. Le giocate massime permettono di coprire fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura.

Le vincite variano in base ai numeri indovinati:

– 2 numeri: circa 5 euro.

– 3 numeri: circa 25 euro.

– 4 numeri: circa 300 euro.

– 5 numeri: circa 32.000 euro.

– 5 numeri + 1: circa 620.000 euro.

Per scoprire se una schedina è vincente, è possibile utilizzare l’App del Superenalotto, che consente di controllare anche le estrazioni passate tramite un archivio online.

La combinazione vincente per l’estrazione di oggi è: 21, 61, 69, 76, 79, 81. Numero Jolly: 77. Numero SuperStar: 76.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com