SuperEnalotto: jackpot a 12,1 milioni, ecco le vincite!

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 10 giugno 2025 non sono stati centrati né ‘6’ né ‘5+1’. Un solo ‘5’ ha portato a un premio di 160.465,13 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 12.100.000 euro, con la prossima estrazione fissata per giovedì 12 giugno.

Per partecipare al SuperEnalotto, la schedina minima consiste in 1 colonna (6 numeri) al costo di 1 euro, mentre si può scegliere di aggiungere l’opzione Superstar per 0,50 euro. Pertanto, una giocata minima con Superstar costa 1,50 euro. Le giocate possono essere più di una, moltiplicando il numero di colonne per il costo di 1,50 euro.

Le vincite si ottengono indovinando da 2 a 6 numeri. Le stime dei premi sono: circa 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5 e 620.000 euro per 5 numeri più il numero Superstar.

Per controllare la validità della schedina, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare un archivio online delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente per l’estrazione di oggi è 14, 45, 55, 62, 76, 80, con Jolly 51 e Superstar 17.

