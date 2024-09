SuperEnalotto, in quattro centrano il 5: la vincita

Il 13 settembre 2024, nel concorso del SuperEnalotto, non sono stati registrati né 6 né 5+1. Quattro giocatori hanno invece indovinato il 5, portando a casa un premio di 32.119,87 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso è stimato arrivare a 75 milioni e 400mila euro, attirando l’attenzione di tanti scommettitori.

La schedina minima per partecipare costa 1 euro e prevede una colonna con una combinazione di sei numeri, mentre la giocata massima, che comprende fino a 27.132 colonne, può essere realizzata attraverso sistemi a caratura, dove i partecipanti possono acquistare quote a partire da 5 euro. L’aggiunta del numero Superstar sulla schedina costa ulteriori 0,50 euro, portando il costo della giocata minima a 1,5 euro. Per calcolare il costo totale di più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Per quanto riguarda i premi, il SuperEnalotto offre diverse fasce di vincita che vanno da un minimo di 5 euro per 2 numeri indovinati fino a premi di 32mila euro per 5 numeri indovinati e 620mila euro per 5 numeri più il numero Jolly. La vincita dipende anche dall’entità del jackpot complessivo, il che rende ogni estrazione particolarmente attesa.

I giocatori possono verificare le loro vincite tramite l’App del SuperEnalotto, che permette anche di controllare le schedine già giocate in precedenza. Inoltre, è disponibile online un archivio contenente i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per chi desidera controllare le proprie giocate.

Nell’estrazione odierna, la combinazione vincente è stata: 2, 12, 16, 18, 59, 61; il Numero Jolly è 56 e il Super Star è 4. Questa combinazione potrebbe influenzare il prossimo concorso e attirare maggiori partecipazioni, soprattutto con un jackpot così elevato in palio. La pressione della vincita continua a stimolare l’interesse verso questo gioco d’azzardo, consolidando la sua popolarità tra gli italiani.