SuperEnalotto, i numeri vincenti di oggi 7 settembre 2024

Il 7 settembre 2024, non è stato registrato alcun ‘6’ nell’estrazione del Superenalotto. Pertanto, il jackpot per la prossima estrazione salirà a ben 73 milioni di euro. Il Superenalotto offre diverse modalità di vincita, che variano da 2 a 6 numeri indovinati, incluso il punteggio bonus 5+. I premi sono proporzionali alla somma del jackpot e le vincite approssimative sono le seguenti: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e 620.000 euro per 5 numeri più il numero Jolly.

Il costo della schedina per partecipare al Superenalotto parte da 1 euro per una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. Tuttavia, c’è anche la possibilità di effettuare una giocata massima, consentendo fino a 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove tanti giocatori possono partecipare e condividere eventuali vincite. È possibile aggiungere il numero Superstar per un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi, rendendo la giocata minima, che include il Superstar, pari a 1,50 euro.

Per verificare le vincite, gli utenti possono scaricare l’App del Superenalotto. Inoltre, sono disponibili online archivi contenenti le informazioni sulle ultime 30 estrazioni, dove è possibile controllare le schedine giocate in passato.

Nell’ultima estrazione, la combinazione vincente è stata 1-16-64-70-72-82, con il numero Jolly 34 e il SuperStar 86. Questo rende possibile per i giocatori sapere rapidamente se hanno vinto e quali premi potrebbero aspettarsi. Con il jackpot in crescita, l’interesse e la partecipazione al gioco aumentano, offrendo la possibilità di vincite sempre più elevate nelle prossime estrazioni. In questo modo, il Superenalotto continua a rappresentare un’attrattiva significativa per molti giocatori in Italia, desiderosi di tentare la fortuna.