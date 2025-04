SuperEnalotto, i numeri vincenti di oggi 4 aprile

Nell’ultimo concorso del SuperEnalotto non sono stati centrati ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati realizzati quattro ‘5’, ciascuno vincitore di 32.167,65 euro. Il jackpot per il prossimo concorso aumenta a 15.800.000 euro.

Il costo per partecipare al SuperEnalotto prevede una schedina minima con 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri) al prezzo di 1 euro. La giocata massima è di 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, che comportano la partecipazione di numerosi giocatori per una quota dell’eventuale vincita. L’aggiunta del numero Superstar costa 0,50 euro. La schedina con Superstar ha quindi un costo di 1,5 euro. Per calcolare il costo totale, si moltiplica il numero delle colonne per 1,5.

Le vincite si ottengono in base ai punteggi, che vanno da 2 a 6 numeri corretti, inclusi il 5+. Gli importi dei premi sono legati al jackpot e sono orientativi: con 2 numeri si vincono circa 5 euro; con 3 numeri circa 25 euro; con 4 numeri circa 300 euro; con 5 numeri circa 32.000 euro e con 5 numeri più 1, circa 620.000 euro.

Per controllare le vincite, si può utilizzare l’App del SuperEnalotto o consultare online l’archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente del concorso di oggi è 42, 51, 71, 77, 80, 82, con Jolly 72 e SuperStar 5.