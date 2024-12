SuperEnalotto, i numeri vincenti di oggi 21 dicembre

Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati realizzati cinque ‘5’, ciascuno dei quali vince 42.219 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è stato incrementato e raggiunge ora la somma di 49,1 milioni di euro.

Per vincere al SuperEnalotto, è possibile ottenere premi con punteggi da 2 a 6, incluso il ‘5+’. I premi variano in base al numero di combinazioni indovinate e al jackpot totale. In generale, il premio è di circa 5 euro per 2 numeri indovinati, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5 e 620.000 euro per un ‘5’ con il numero Jolly.

Il costo della schedina minima per partecipare al concorso è di 1 euro e comprende una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri. In alternativa, è possibile effettuare giocare con numeri aggiuntivi attraverso sistemi a caratura, dove si possono scegliere fino a 27.132 colonne. Ad ogni colonna possono partecipare tanti giocatori, con ognuno che ha diritto a una quota dell’eventuale vincita. Se si desidera partecipare con l’opzione Superstar, il costo è di 0,50 euro in aggiunta al prezzo della schedina. Pertanto, il costo totale per una schedina con l’opzione Superstar è di 1,5 euro. Per giocare più colonne, basta moltiplicare il costo di 1,5 euro per il numero di colonne scelte per ottenere il totale della spesa.

Per controllare le vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto o visitare un archivio online dove sono disponibili i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, rendendo facile la verifica delle schedine giocate precedentemente.

Oggi è stata estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto: 23, 25, 53, 55, 71, 79. Inoltre, sono stati estratti anche il numero Jolly, fissato a 63, e il numero Superstar, che è 6.