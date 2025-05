Superenalotto: Estrazione Vincente del 20 Maggio 2025

Nell’estrazione del Superenalotto del 20 maggio 2025 non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati ottenuti dieci punti ‘5’, ciascuno premiato con 16.728,11 euro. Il jackpot per il prossimo concorso, previsto per giovedì 22 maggio, è stimato in 35,4 milioni di euro.

Il costo della schedina minima è di 1 euro per 1 colonna, mentre l’aggiunta del numero Superstar richiede un ulteriore costo di 0,50 centesimi, portando il totale a 1,50 euro. La giocata massima, tramite sistemi a caratura, consente fino a 27.132 colonne, e i costi sono calcolati moltiplicando il numero delle colonne per 1,50 euro.

Le vincite variano secondo il numero di combinazioni corrette. Con 2 numeri si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, con 5 numeri circa 32.000 euro, e con 5 numeri più 1 si vincono circa 620.000 euro.

Per verificare le eventuali vincite, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto, o consultare online l’archivio delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è 5-19-21-30-33-48, con il numero Jolly 74 e il numero SuperStar 39.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com