Superenalotto estrazione oggi 4 marzo 2025, ecco i numeri fortunati

Nessun ‘6’ né ‘5+’ è stato centrato nel concorso del Superenalotto del 4 marzo. Tuttavia, sei giocatori hanno realizzato il ‘5’, vincendo ciascuno 30.112,16 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 81.800.000 euro.

La schedina minima per partecipare prevede 1 colonna, ossia una combinazione di 6 numeri, e costa 1 euro. Esiste anche una giocata massima che include 27.132 colonne, realizzabile con sistemi a caratura. In questo caso, ogni giocatore partecipa con quote di 5 euro. L’opzione per il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 euro. Pertanto, una giocata minima con Superstar costa 1,50 euro.

Per verificare le vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto, oltre a un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. I premi variano in base ai punteggi ottenuti: ad esempio, con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri circa 25 euro, con 4 numeri circa 300 euro, e con 5 numeri circa 32mila euro. Se si indovina anche il numero Superstar, il premio sale a circa 620mila euro.

La combinazione vincente di oggi, 4 marzo 2025, è: 9, 28, 52, 63, 77, 79, con il numero Jolly 11 e il numero SuperStar 39.