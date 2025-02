Superenalotto estrazione oggi 4 febbraio, centrati due 5: i numeri vincenti

Nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 4 febbraio 2025, non ci sono stati ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati centrati due ‘5’, ciascuno dei quali vince 90.860,40 euro. Le schedine fortunate sono state giocate in un tabaccaio di Milano e in uno di Cisterna di Latina. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 69,1 milioni di euro e si torna a giocare giovedì 6 febbraio.

Per vincere al SuperEnalotto, i punteggi variano da 2 a 6 numeri giusti, incluso il 5+. I premi sono correlati al jackpot e, in generale, si vincono circa: 5 euro con 2 numeri indovinati; 25 euro con 3 numeri; 300 euro con 4 numeri; 32mila euro con 5 numeri; e 620mila euro con 5 numeri più 1.

Il costo di una schedina minima include una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, per un euro. La giocata massima può arrivare a 27.132 colonne attraverso sistemi a caratura, con quote da 5 euro. Aggiungere il numero Superstar costa 0,50 euro. Pertanto, la schedina minima con Superstar ammonta a 1,50 euro. Per calcolare il costo totale, è necessario moltiplicare il numero di colonne per 1,50 euro.

Per verificare le vincite, è possibile usare l’App del SuperEnalotto o consultare l’archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 10, 29, 41, 77, 83, 85. Numero Jolly: 56. SuperStar: 80.