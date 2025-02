Superenalotto estrazione oggi 13 febbraio, la combinazione vincente

Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 13 febbraio 2025, non è stato centrato alcun ‘6’. Tuttavia, è stata registrata una vincita di ‘5+1’ che porta a casa 546.362 euro. Di conseguenza, il jackpot per il prossimo concorso raggiunge la cifra di 72,9 milioni di euro.

Il SuperEnalotto offre premi che vanno da un minimo di 5 euro per 2 numeri indovinati fino a 32mila euro per 5 numeri corretti. I premi legati al ‘5’ e al ‘5+’ sono più consistenti, rispettivamente di circa 32mila e 620mila euro. Le vincite possono essere verificate tramite l’App del SuperEnalotto, che consente anche di controllare schedine giocate in precedenza attraverso un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è la seguente: 31, 41, 62, 64, 74, 87, con il Numero Jolly 84 e il Numero SuperStar 68.