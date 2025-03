Superenalotto estrazione oggi 1 marzo, i numeri fortunati

Nell’estrazione del Superenalotto svolta oggi, sabato 1 marzo, non è stato centrato alcun ‘6’, ma è stato vinto un ‘5+1’ del valore di oltre 600mila euro. Il premio di 624.789,13 euro è stato ottenuto tramite gioco da tastiera in un tabacchi a Racconigi, in provincia di Cuneo. Inoltre, sono stati realizzati dieci ‘5’, ciascuno premiato con 20.185,50 euro. Di conseguenza, il jackpot per il concorso successivo sale a 81 milioni di euro.

Il costo di una schedina del SuperEnalotto prevede una colonna (una combinazione di 6 numeri) al prezzo di 1 euro. È possibile giocare con un massimo di 27.132 colonne, utilizzando sistemi a caratura, dove singole quote costano 5 euro e consentono a molti giocatori di partecipare a una vincita condivisa. Se si aggiunge il numero Superstar, il costo totale della giocata minima è di 1,50 euro. Per più colonne, basta moltiplicare il costo di base per il numero di colonne giocate.

I punteggi vincenti variano da 2 a 6 numeri, includendo il 5+. I premi sono orientativi: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32mila euro per 5 numeri e circa 620mila euro per 5 numeri più 1. Le vincite possono essere verificate tramite l’App del SuperEnalotto o consultando l’archivio online delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è: 1, 12, 33, 40, 41, 83. Numero Jolly: 6. Numero SuperStar: 67.