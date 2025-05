Superenalotto: Estrazione 15 Maggio, due 5 vincenti!

Nella estrazione del Superenalotto di oggi, 15 maggio 2025, non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati due ‘5’, ciascuno dei quali vince 82.534,08 euro. Le schedine fortunate sono state giocata a Roma e Montevarchi (Arezzo). Il jackpot per il prossimo concorso raggiunge i 33 milioni di euro.

Al SuperEnalotto, i premi variano da 2 a 6 numeri indovinati, così come il ricavato dal jackpot complessivo. Le vincite indicative sono: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri e 620.000 euro per 5 numeri più il Jolly.

Per controllare le vincite, è possibile usare l’App del SuperEnalotto. Un archivio online consente di verificare le schedine giocate nelle ultime 30 estrazioni.

Il costo della schedina minima è di 1 euro per una colonna (una combinazione di 6 numeri); si può arrivare fino a 27.132 colonne con sistemi a caratura. L’opzione Jolly è aggiuntiva e costa 0,50 euro. Pertanto, la giocata minima con il Jolly è di 1,50 euro.

La combinazione vincente dell’estrazione di oggi è: 10, 28, 35, 37, 73, 75. Il numero Jolly è 42 e il numero SuperStar è 27.

