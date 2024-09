SuperEnalotto, centrati oggi otto ‘5’

Il 21 settembre 2024, nell’estrazione del SuperEnalotto, non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati centrati otto ‘5’, ciascuno del valore di 24.313,39 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è salito a 79,5 milioni di euro.

Nel SuperEnalotto, le vincite possono variare da un punteggio minimo di 2 a un massimo di 6 numeri indovinati, includendo anche la possibilità del ‘5+’. I premi sono correlati all’importo totale del jackpot e seguono una scala di vincita. In sintesi, con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, 3 numeri portano circa 25 euro, 4 numeri circa 300 euro, 5 numeri circa 32.000 euro e il ‘5+’ è valutato intorno ai 620.000 euro.

Per controllare eventuali vincite, è possibile utilizzare l’app del SuperEnalotto. Inoltre, è attivo un archivio online dove è possibile consultare i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, utile per verificare schedine giocate in passato.

Il costo di una schedina minima per partecipare al SuperEnalotto è di 1 euro per una colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri. È possibile effettuare giocate multiple fino a un massimo di 27.132 colonne, attraverso sistemi a caratura, ai quali possono partecipare molti giocatori, i quali condividono la quota di eventuali vincite. L’opzione di aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

Per l’estrazione odierna, i numeri vincenti sono stati 8, 33, 35, 39, 78, 83, con il numero Jolly 52 e il Superstar 72. Nonostante l’assenza di vincite importanti, l’ammontare del jackpot continua a crescere, attirando l’interesse dei giocatori. Il SuperEnalotto rappresenta un’opportunità importante per molti che sperano di vincere premi significativi e di trasformare i propri sogni in realtà. Con l’auspicio di futuri traguardi, i giocatori restano in attesa della prossima estrazione con speranza e entusiasmo per la possibilità di grandi vincite.