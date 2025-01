SuperEnalotto, centrati due ‘5’: i numeri di oggi

Nell’estrazione del Superenalotto del 24 gennaio, non sono stati ottenuti ‘6’ né ‘5+1’, ma sono stati centrati due ‘5’, ognuno dei quali vince 65.482,68 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 64.100.000 euro.

La schedina minima per partecipare al SuperEnalotto prevede 1 colonna, ovvero una combinazione di 6 numeri, al costo di 1 euro. La giocata massima può includere fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, con quote di partecipazione a partire da 5 euro. Aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi, quindi il costo della schedina minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per calcolare il costo complessivo, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,5.

I premi variano a seconda dei punteggi ottenuti, che vanno da 2 a 6, con la seguente distribuzione indicativa: con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro, con 3 numeri 25 euro, con 4 numeri 300 euro, con 5 numeri 32.000 euro e con 5 numeri più 1 si vincono circa 620.000 euro. Gli utenti possono controllare eventuali vincite tramite l’App del SuperEnalotto o consultare un archivio online con numeri e premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi è 14, 20, 46, 62, 84, 85; Jolly: 1; SuperStar: 78.