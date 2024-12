SuperEnalotto, centrati due ‘5’ da 100mila euro: dove?

Nell’estrazione odierna del Superenalotto non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati vinti due ‘5’, ciascuno del valore di 100.043,42 euro. Le schedine fortunate sono state giocate in una tabaccheria a Genova e in un bar ad Augusta, in provincia di Siracusa. Di conseguenza, il jackpot per il prossimo concorso è salito a 51,6 milioni di euro.

Il costo di una schedina per il SuperEnalotto inizia da 1 euro per una colonna, che rappresenta una combinazione di 6 numeri. Esiste anche la possibilità di giocare fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura, che consentono la partecipazione di un gran numero di giocatori. In tal caso, ci sono singole quote disponibili a 5 euro. Se si decide di aggiungere il numero Superstar, il costo aumenta di 0,50 centesimi. Così, la giocata minima con Superstar ammonta a 1,5 euro. Per capire il costo complessivo della giocata, è sufficiente moltiplicare il numero di colonne per 1,5 euro.

Il SuperEnalotto prevede premi con punteggi che variano da 2 a 6 numeri, incluso il punteggio 5+. I premi sono legati al jackpot complessivo. Indicativamente, i premi per i vari punteggi sono: 5 euro per 2 numeri indovinati, 25 euro per 3 numeri, 300 euro per 4 numeri, 32.000 euro per 5 numeri, e circa 620.000 euro per 5 numeri più il Jolly.

Per controllare eventuali vincite, è disponibile l’App del SuperEnalotto. Inoltre, esiste un archivio online che permette di verificare le schedine giocate in passato, con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Nell’estrazione di oggi, i numeri vincenti estratti sono stati: 28, 29, 46, 68, 81, 88, con il Jolly 79 e lo Superstar 40.