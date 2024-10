SuperEnalotto, centrate due ‘5’: i numeri vincenti

Nell’ultima estrazione del Superenalotto non sono stati registrati ‘6’ né ‘5+1’. Tuttavia, sono stati centrati due ‘5’, ciascuno dei quali vale 62.074,42 euro. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 19,9 milioni di euro.

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto è composta da una colonna, che corrisponde a una combinazione di 6 numeri. La giocata massima è invece costituita da 27.132 colonne, possibile grazie ai sistemi a caratura, dove partecipano numerosi giocatori per condividere eventuali vincite. Ogni combinazione della schedina ha un costo di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar prevede un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi.

I premi del SuperEnalotto sono suddivisi in base al numero di numeri indovinati. I premi vanno da 2 a 6 successi, con la seguente distribuzione dei premi: indovinando 2 numeri si vincono circa 5 euro; con 3 numeri si vincono circa 25 euro; per 4 numeri indovinati si ricevono circa 300 euro; con 5 numeri la vincita è di circa 32.000 euro; infine, indovinando 5 numeri più 1 si possono vincere circa 620.000 euro.

Per scoprire se si è vinto, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto, che permette anche di controllare eventuali schedine giocate in precedenza e non verificate. Esiste inoltre un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, che è utile per verificare le giocate passate.

Nell’estrazione di oggi, la combinazione vincente è stata: 19, 39, 41, 42, 45, 88, con Jolly 40 e SuperStar 27.