Supercoppa UEFA 2025 al Bluenergy Stadium di Udine: è ufficiale

Il 13 agosto, lo Stadio Friuli di Udine ospiterà la Supercoppa Europea, un’importante evento calcistico che rappresenta un grande riconoscimento per la città. L’assegnazione è stata ufficializzata dal Comitato Esecutivo Uefa a Losanna e segna la prima volta nella storia che l’Italia ospita questo trofeo, da quando la formula prevede una finale in gara secca tra le vincitrici di Champions League ed Europa League.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando che la Supercoppa Uefa a Udine rappresenta un “straordinario successo italiano”. Gravina ha evidenziato l’impegno assunto con la famiglia Pozzo, l’Udinese, la città e la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha investito notevolmente in strutture e accoglienza per eventi sportivi. Inoltre, ha ringraziato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, e i membri del Comitato Esecutivo, sottolineando che la stagione calcistica europea 2025/2026 inizierà in Italia per la prima volta.

Udine ha già dimostrato la sua capacità di ospitare eventi di rilevanza, avendo recentemente ospitato una partita della Nazionale A, nella quale l’Italia ha battuto Israele 4-1 in un incontro di Nations League. Inoltre, lo Stadio Friuli aveva già visto la finale dell’Europeo Under 19 nel 2019, in cui la Spagna ha trionfato sulla Germania con un punteggio di 2-1.

L’assegnazione di un evento di tale importanza come la Supercoppa Europea non solo rappresenta un grande onore per Udine, ma riflette anche la crescita e lo sviluppo del calcio italiano a livello internazionale. Questo evento attira l’attenzione non solo per il suo significato sportivo, ma anche per le opportunità di promozione turistica e per la visibilità che offre alla città e alla regione. L’attesa è alta e si prevede una significativa partecipazione, non solo da parte dei tifosi locali ma anche da quelli provenienti da varie parti d’Europa, contribuendo così a rendere l’evento un successo non solo sul campo, ma anche a livello di accoglienza e organizzazione.