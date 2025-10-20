Supercoppa, Milano trionfa con la guida di Paola Egonu

La presidente del Vero Volley Milano, Alessandra Marzari, ha commentato la vittoria della squadra nella Supercoppa, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e la coesione tra le giocatrici. Paola Egonu, da poco nominata capitana, ha avuto un ruolo cruciale nel successo della squadra. Marzari ha evidenziato come Egonu, grazie alle sue esperienze recenti, abbia sviluppato una nuova responsabilità, mostrando un atteggiamento maturo e empatico verso le sue compagne.

La decisione di nominare Egonu capitano è arrivata a seguito di una riflessione avvenuta durante la final four di Champions League. Marzari ha spiegato che, nonostante le difficoltà vissute nella scorsa stagione, in cui ci sono state tensioni tra Egonu e la dirigenza, le prove affrontate hanno aiutato la giocatrice a crescere e ad accettare il nuovo ruolo.

Egonu ha dimostrato la sua leadership anche in campo, sia nella Nazionale che nella squadra di club. La presidente ha notato come Egonu si stia impegnando a integrare le compagne nel gruppo, collaborando in particolare con Anna Danesi, altro capitano della Nazionale, per affrontare le pressioni legate alla leadership.

Marzari ha concluso affermando che, oltre a gestire i rapporti con le compagne e lo staff, un capitano deve garantire che la squadra giochi come un vero team, e Egonu sta svolgendo questo compito in modo eccellente, come dimostrato nella recente vittoria contro Conegliano.