Supercoppa maschile a Trieste

Il PalaTrieste si prepara a ospitare la Final Four di Supercoppa Del Monte®, che si svolgerà il 28 febbraio e il 1° marzo 2026. L’evento, inizialmente previsto per novembre 2025 in Arabia Saudita, è stato ricalendarizzato in Italia a causa di problemi organizzativi. La competizione vedrà sfidarsi quattro delle migliori squadre di volley mondiale: Itas Trentino, Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova e Rana Verona.

Le semifinali si svolgeranno il 28 febbraio, con la finalissima che assegnerà il primo trofeo del 2026 la domenica successiva. La città di Trieste, già protagonista di edizioni passate, si conferma una piazza calda e appassionata, pronta a registrare il tutto esaurito per questo attesissimo ritorno.

Gli accoppiamenti per le semifinali sono i seguenti: Itas Trentino vs Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona. Le squadre partecipanti hanno un palmarès impressionante: la Sir Susa Scai Perugia è la squadra più decorata degli ultimi mesi, con tre titoli consecutivi nel Mondiale per Club e la vittoria della Champions League nel maggio 2025.

L’Itas Trentino è una storica rivale di Perugia e continua a essere ai vertici grazie a talenti come Michieletto, con la vittoria del campionato italiano nel maggio 2025 e del titolo europeo nel 2024. La Cucine Lube Civitanova, nonostante un profondo rinnovamento della rosa, resta una delle “grandi” del campionato, con la vittoria della Coppa Italia a gennaio 2025 e la finale dello scudetto nel 2025.

La Rana Verona è la “outsider” di lusso che è diventata una certezza, attualmente ai vertici della classifica, con la sorpresa della stagione 2025/26 e la qualificazione per la Supercoppa grazie al piazzamento in semifinale play-off.