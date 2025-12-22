Supercoppa italiana Napoli Bologna

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna è iniziata. I due allenatori, Antonio Conte e Vincenzo Italiano, hanno espresso le loro strategie e obiettivi prima della partita. Il Napoli è campione d’Italia in carica, mentre il Bologna è detentore della Coppa Italia. La partita si sta svolgendo all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita.

La partita è iniziata con un ritmo alto e entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare. Al 20′ Neres ha segnato il primo gol per il Napoli. La squadra di Conte ha continuato a spingere e ha avuto altre occasioni per segnare, ma il Bologna ha resistito. Al 21′ Hojlund ha sfiorato il gol con un tiro da fuori area.

Nel secondo tempo, il Napoli ha continuato a dominare e ha segnato il secondo gol con Neres al 21′. Il Bologna ha provato a reagire, ma il Napoli ha mantenuto il controllo della partita. Al 21′ Politano ha sbagliato un gol facile e al 21′ è stato ammonito. La partita è terminata con la vittoria del Napoli per 2-0.

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana, aggiudicandosi il trofeo per la prima volta nella sua storia. Il Bologna ha combattuto fino alla fine, ma non è riuscito a segnare. La partita è stata giocata con grande intensità e passione, e il Napoli si è dimostrato la squadra più forte.