Supercoppa di volley femminile, grande match tra Milano e Conegliano al Palazzo dello Sport esaurito

Mancano circa 24 ore alla Supercoppa Fineco di volley, che vedrà scontrarsi Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano domani alle 18:00 al Palazzo dello Sport di Roma. Questo evento segna l’inizio della stagione 2024-2025 e ha registrato un record di oltre 10.000 biglietti venduti, un traguardo storico per la pallavolo femminile. La conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina, ha visto la partecipazione di figure chiave del mondo sportivo e istituzionale.

Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi del Comune di Roma, ha espresso il suo orgoglio per l’arrivo di due squadre di alto livello. Ha ringraziato gli sponsor e ha sottolineato l’importanza dei grandi eventi per l’economia e l’occupazione. Anche Luciano Cecchi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, ha elogiato i successi delle atlete italiane e ha descritto l’evento come il punto di partenza di una stagione promettente. Ha inoltre evidenziato la necessità di spazi più ampî per ospitare il crescente interesse verso la pallavolo.

Durante la conferenza, sono intervenuti diversi rappresentanti, tra cui Giovanni Carnevali di Mastergroup Sport e Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Femminile, ciascuno sottolineando l’importanza di Roma come palcoscenico per eventi sportivi di rilevanza. Con l’inizio della ottantesima stagione della Serie A Femminile, il movimento mostra segni di crescita e un forte impegno nel supportare giovani talenti.

Le atlete ed i coach hanno condiviso le loro aspettative per la sfida. Alessia Orro, capitana di Milano, ha parlato delle sfide post-Olimpiade, mentre Helena Cazaute ha espresso il desiderio di rompere il ciclo di sconfitte contro Conegliano. Dall’altro lato, Joanna Wolosz, capitana di Conegliano, ha ammesso la pressione della competizione e l’entusiasmo di affrontare Milano nuovamente.

Infine, Daniele Santarelli, allenatore di Conegliano, ha condiviso il suo legame profondo con la squadra, sottolineando la crescita del club e l’importanza di mantenere alti gli standard di competizione. Concludendo, l’attesa per la partita è palpabile, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo in un evento che promette spettacolo e adrenalina.