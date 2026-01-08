Supercoppa di Francia in italiano grazie all’intelligenza artificiale

La Supercoppa di Francia tra Marsiglia e Paris Saint-Germain, in programma alle 19 in Kuwait, sarà la prima partita di calcio europeo a vantare un commento tradotto in tempo reale in una lingua straniera, ovvero l’italiano. Il match sarà visibile in streaming su Ligue 1+, grazie a una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda Camb.AI.

L’edizione 2026 della Supercoppa di Francia vedrà il Marsiglia di Roberto De Zerbi contrapporsi al Paris Saint-Germain di Luis Enrique. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Ligue 1+, il cui canone di abbonamento ammonta a 9,99 euro al mese. La partnership tra la Ligue de Football Professionnel e l’azienda Camb.AI mira a incrementare la popolarità del calcio transalpino all’estero.

La tecnologia utilizzata è ancora in fase di sviluppo e la qualità e la congruità del risultato potrebbero variare. L’intelligenza artificiale si serve di due modelli proprietari: uno si occupa dell’accuratezza della traduzione, mentre l’altro emula il linguaggio umano assicurandosi che ogni contenuto mantenga il tono, l’emozione e l’autenticità della persona che parla. La collaborazione tra la Ligue de Football Professionnel e Camb.AI ha l’obiettivo di identificare diversi casi d’uso e punti di impatto che migliorino il coinvolgimento dei fan e apportino un valore senza precedenti ai broadcaster internazionali.