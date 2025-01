Supercoppa al Milan, Inter battuta 3-2: rimonta rossonera e trionfo

Il Milan ha conquistato la Supercoppa italiana battendo l’Inter 3-2 in una partita emozionante caratterizzata da una straordinaria rimonta. I rossoneri, che erano sotto 0-2 all’inizio della ripresa, hanno invertito la situazione grazie a una rete decisiva di Abraham al 93′.

La partita è iniziata con Inzaghi che ha schierato Taremi al fianco di Lautaro, supportato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Nelle fasce, l’Inter ha avuto Dumfries e Dimarco, mentre il Milan ha schierato Tomori e Thiaw in difesa con Morata in attacco. Il Milan ha iniziato bene e ha creato alcune occasioni, ma l’Inter ha risposto con pericoli, in particolare con un colpo di testa di Taremi. Al 46′, Lautaro Martinez ha aperto le danze per l’Inter, raccogliendo un assist di Mkhitaryan e segnando a fil di palo per il 1-0.

Subito dopo l’inizio della seconda metà, l’Inter ha raddoppiato con Taremi che ha segnato al 47′. Dopo il secondo gol, Conceicao ha inserito Leao, che ha immediatamente cambiato il volto della partita. Un’ottima punizione di Theo Hernandez al 52′ ha accorciato le distanze sul 2-1. Da quel momento, il Milan ha aumentato la pressione, tentando di recuperare, nonostante l’Inter abbia avuto alcune occasioni per chiudere la partita.

Al 72′, Carlos Augusto ha colpito il palo, mentre il Milan ha continuato a spingere. Finalmente, al minuto 80, il Milan ha pareggiato: Leao ha servito Pulisic, che ha segnato il 2-2 con un tiro preciso. L’Inter ha cercato di mantenere il punteggio, ma al 93′, dopo un’altra azione di Leao, Abraham ha segnato il gol della vittoria a porta vuota.

La partita si è conclusa con il Milan che ha completato una rimonta incredibile, portando a casa la Supercoppa in una delle più emozionanti sfide contro l’Inter. La vittoria ha sottolineato la determinazione e la resilienza dei rossoneri, segnando un’importante vittoria nel loro percorso stagionale.