Supercars e glamour: l’evento che scalda Terni

Il recente evento Supercarslot ha riempito di emozione la centralissima via Fratini. Alla sua quinta edizione, la manifestazione ha visto la partecipazione di cinquanta equipaggi che si sono confrontati sotto l’attenta giuria presieduta da Simone Bertolero. Tra i premiati, spicca l’Osca 1600 Fissone in configurazione Salone di Torino, ma è stata la Lancia Aurelia B24 Spider, rossa e iconica, a rubare la scena. Definita “la protagonista del Soprasso”, il film di Dino Risi, è stata ricordata per la sua bellezza ma era fuori concorso, con un giurato che ha commentato: “Avrebbe vinto a mani basse”.

La sfilata ha presentato non solo auto storiche, ma anche una selezione di modelli elettrici e ibridi, evidenziando il passaggio verso una mobilità più sostenibile. Francesco Falciola, uno degli esperti, ha sottolineato come nel passato le auto elettriche fossero più comuni rispetto a quelle a benzina, anche per la loro silenziosità e facilità d’uso.

L’innovazione culturale è stata celebrata durante la manifestazione, che ha visto la partenza da via Roma e ha animato le strade per ben due ore. Complice l’entusiasmo dei commercianti, le auto storiche e le supercar hanno colorato il paesaggio urbano, sostando da via dell’Arringo fino al Cinema Multiplex Politeama e piazza della Repubblica, prima di proseguire verso la Valnerina.