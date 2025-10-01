Supercalcolo e IA: la nuova frontiera tecnologica in Italia

La combinazione tra supercalcolo e intelligenza artificiale sta trasformando il settore tecnologico, portando a progressi significativi nella ricerca e nell’analisi dei dati. I supercomputer, grazie alla loro capacità di elaborazione, riescono a gestire enormi volumi di dati in tempi brevi, rendendosi essenziali per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale sempre più sofisticati.

Questa sinergia permette di affrontare problemi complessi con maggiore efficienza, accelerando lo sviluppo di soluzioni innovative in ambiti cruciali come l’energia, la scienza dei materiali e la fluidodinamica computazionale. L’integrazione di High Performance Computing e intelligenza artificiale apre nuove opportunità, consentendo la creazione di modelli predittivi avanzati e l’ottimizzazione dei processi industriali, con un impatto notevole sulla transizione energetica.

Nel frattempo, il programma “Scienza senza fili”, condotto da Matteo Albrizio, coinvolge esperti e giovani in un gioco che ricorda il telefono senza fili, dove cercano di spiegare e approfondire i vari aspetti della transizione energetica in ogni episodio.