Superbonus per ricostruzione in Italia

È stato approvato l’emendamento al Superbonus per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, che consente anche ai territori della provincia di Catania di essere equiparati al resto della Nazione. Il Senatore Salvo Pogliese ha comunicato che si è raggiunto un risultato importante per il territorio, frutto della mediazione del Governo che ha riformulato l’emendamento presentato con i colleghi Della Porta, Sallemi e Russo.

Il provvedimento autorizza i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024. I Commissari straordinari definiranno i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento.

Si tratta di una misura concreta che sana un grave vulnus per i territori della provincia di Catania e del Molise, che non avevano potuto fruire di tale opportunità. Il provvedimento dà risposte a tante famiglie e imprese delle zone terremotate, garantendo continuità al percorso di rinascita dei territori. Lo stanziamento per questa misura è di 12,10 milioni di euro. Il Senatore Pogliese ha ringraziato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Commissario straordinario per la ricostruzione sismica, il dottor Scalia, per l’impegno profuso e il proficuo confronto.