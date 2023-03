Superbonus, ok a proroga al 30 settembre per le villette

– La commissione finanze della Camera ha dato l’ok per le villette – che abbiano concluso almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di concludere le spese per beneficiare del Superbonus 110% fino al 30 settembre. L’emendamento è stato approvato nella riformulazione proposta a voce dal sottosegretario all’Economia, Federico Freni, che modifica il termine finale dal 30 giugno al 30 settembre.

Ancora da definire la questione relativa ai crediti incagliati. In merito all’utilizzo degli F24, Freni ha dichiarato in commissione che “genererebbe sostanziali e rilevantissimi problemi di cassa”.

“Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti. È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato”, ha intanto fatto sapere il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando dei crediti del Superbonus ancora incagliati.

Questa situazione, ha quindi precisato, “non si è venuta certo a creare per i provvedimenti di questo governo ma è ereditata dalla grande confusione e dal Far West che si era venuto a creare nel 2020-22. Quelli che sono in difficoltà sono coloro che hanno iniziato i lavori nel 2022 in epoca antecedente il governo Meloni”.