Rea

Rea precede sul traguardo Rinaldi e Redding

– E’ Jonathana festeggiare al MotorLand Aragon al termine di Gara 2 del Round Teruel del Mondiale Superbike. Sul tracciato spagnolo il britannico del Kawasaki Racing Team conquista la vittoria numero 96 in carriera, consolidando la leadership in classifica dopo cinque tappe del circus dedicato alle derivate di serie: sono infatti 36 ora i punti di vantaggio su Scott Redding (Aruba.it Racing-Ducati), terzo al traguardo dopo essersi imposto al mattino nella Superpole Race, reagendo nel modo migliore alla caduta in Gara 1. Coglie un altro bel podio il riminese Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven) in questo weekend dopo il primo indimenticabile successo in carriera ottenuto sabato.

Proprio Redding ha superato al primo giro l’iridato, scattato meglio al via, portandosi in testa alla curva 13. Al sesto giro ad approfittare della lotta tra i due è Rinaldi (Team GoEleven): Redding e Rea infatti vanno larghi alla curva 8 permettendo così al romagnolo di scavalcare entrambi. Il nordirlandese riesce a rimettersi di nuovo dietro il britannico di Ducati arrivando ad avere un secondo di vantaggio. Il cinque volte campione del mondo inizia a pressare Rinaldi prima di superarlo a tre giri dalla fine, non senza rendersi protagonista di un paio di grandi salvataggi, soprattutto dopo essere finito largo mentre tenta di passare l’italiano, per poi ripetersi poco dopo esserselo messo alle spalle. Redding non riesce a tenere il passo dei primi due e deve accontentarsi del terzo gradino.

Haslam si piazza 4°, 9° Caricasulo e 12° Melandri

Il quarto posto permette a Leon Haslam (Team Hrc) di conquistare il proprio miglior risultato del 2020. Alle sue spalle c’è Alex Lowes (Kawasaki Racing TeamK), a precedere nell’ordine Michael van der Mark (Pata Yamaha), il compagno di box dell’olandese Toprak Razgatlioglu, settimo davanti a Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) e alla coppia del GRT Yamaha Junior Team formata da Federico Caricasulo e Garrett Gerloff. Sono quindi cinque le Yamaha nei primi dieci. Eugene Laverty (Bmw Motorrad) chiude 11° a meno di un secondo da Gerloff, Marco Melandri (Barni Racing Team) termina 12° e va a punti precedendo Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing). Matteo Ferrari (Motocorsa Racing), all’esordio nel Mondiale SBK, va di nuovo a punti grazie al 14° posto finale. A chiudere i primi 15 è Roman Ramos (Outdo Kawasaki Tpr), ultimo alla bandiera a scacchi invece Takumi Takahashi (Mie Racing Honda Team).

Superpole Race a Redding poi Rea e Rinaldi

I primi due piloti della classifica sono stati i grandi protagonisti della Tissot Superpole Race. Scott Redding si riscatta e vince la sua prima Tissot Superpole Race del 2020 interrompendo la striscia di successi sulla distanza di dieci giri di Jonathan Rea. Redding scatta bene dalla terza casella e supera subito il vincitore di Gara 1 Michael Ruben Rinaldi, per poi sorpassare Rea alla curva 15 nel primo giro. Redding riesce a mantenere il proprio vantaggio nei confronti del campione del mondo e porta a casa il suo decimo podio nel WorldSBK. Rea chiude secondo davanti a Rinaldi, al secondo podio in due gare. Alvaro Bautista (Team HRC) ottiene un bel quarto posto dopo una grande lotta che lo vede protagonista insieme a Chaz Davies (Aruba.IT Racing – Ducati) e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che terminano alle sue spalle.

Ordine d’arrivo Gara 2 del GP Teruel, disputato su 18 giri del circuito Motorland Aragon pari a 91,386 Km:

1. Jonathan Rea (Gbr) Kawasaki 33’20″294 alla media di 164,471 km/h,

2. Michael Ruben Rinaldi (Ita) Ducati a 1″244,

3. Scott Redding (Gbr) Ducati a 5″326,

4. Leon Haslam (Gbr) Honda a 9″357,

5. Alex Lowes (Gbr) Kawasaki a 10″761,

6. Michael van der Mark (Ned) Yamaha a 15″679,

7. Toprak Razgatlioglu (Tur) Yamaha a 16″897,

8. Loris Baz (Fra) Yamaha a 22″541,

9. Federico Caricasulo (Ita) Yamaha a 22″650,

10. Garrett Gerloff (Usa) Yamaha a 22″854.

Giro più veloce: (4°) Rinaldi in 1’50″338 a 165,97 Km/h.

Classifiche del Mondiale Superbike dopo il quinto round in calendario

Piloti: 1. Jonathan Rea (Gbr) 243 punti, 2. Scott Redding (Gbr) 207, 3. Toprak Razgatlioglu (Tur) 147, 4. Chaz Davies (Gbr) 141, 5. Michael van der Mark (Ned) 133, 6. Michael Rinaldi (Ita) 131, 7. Alex Lowes (Gbr) 127, 8. Alvaro Bautista (Esp) 83, 9. Loris Baz (Fra) 76, 10. Leon Haslam (Gbr) 75.

Costruttori: 1. Kawasaki 269 punti 2. Ducati 245 3. Yamaha 185 4. Honda 116 5. Bmw 66 6. Aprilia 4