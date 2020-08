– Scott Redding, in sella alla Ducati, fa sua gara 1 del Gp di Aragon e si prende anche la testa della classifica. Il terzo successo del britannico nella sua stagione di debutto nel Mondiale di Superbike arriva al termine di un bel duello con Jonatan Rea, che chiude al terzo posto e scivola in seconda posizione nella classifica generale. Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) non parte benissimo e deve rimontare prima di tornare in testa. Redding lo supera, ma il campione del mondo riesce a restare con il pilota Ducati pur non riportandosi davanti per via della grande forza della Casa di Borgo Panigale sul dritto.Il nordirlandese continua a mettere pressione a Redding provando il controsorpasso, ma commette un errore al 14° giro e permette così a Redding di conservare la prima posizione. Ne approfitta anche Davies che, in un paio di giri, prende e supera Rea e inizia a spingere per portarsi su Redding terminando a soli tre decimi dal suo compagno di squadra. Ad Aragon, quindi, finisce con una doppietta Ducati. Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven) porta a casa ancora una volta un quarto posto e dimostra di trovarsi in un ottimo stato di forma. Nelle ultime fasi supera Michael van der Mark (Pata Yamaha), che chiude quinto. L’altra Yamaha ufficiale di Toprak Razgatlioglu, dopo una splendida rimonta, termina sesta. A completare le prime dieci posizioni sono Loris Baz, Xavi Fores, Federico Caricasulo e Leon Haslam.