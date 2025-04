superato il 10% del capitale del club

Tether ha ufficialmente acquisito oltre il 10% del capitale della Juventus, diventando un azionista significativo del club bianconero. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha espresso orgoglio per questa partecipazione, sottolineando che non si tratta solo di un investimento finanziario, ma di un impegno per l’innovazione e una collaborazione a lungo termine. Ardoino ha dichiarato che la Juventus ha il potenziale per guidare l’adozione delle tecnologie in grado di migliorare l’interazione con i tifosi, le esperienze digitali e la stabilità finanziaria.

Il 15 aprile 2025, Tether ha annunciato di aver acquisito ulteriori azioni, portando la sua partecipazione complessiva a 10,12% del capitale sociale e il 6,18% dei diritti di voto. Questo investimento riflette la fiducia di Tether nel valore e nel potenziale di crescita della Juventus, segnando l’inizio di una partnership profonda tra sport e tecnologia. La leadership di Tether nel settore degli asset digitali, insieme a consistenti investimenti in intelligenza artificiale, biotecnologie e social media, potrebbe apportare un valore significativo al club, aprendo opportunità di monetizzazione e ampliando la sua portata globale.

Tether è attualmente il secondo azionista della Juventus dopo Exor, che possiede il 65,4% del capitale del club. Tether ha anche espresso disponibilità a essere coinvolta in future ricapitalizzazioni per rafforzare la solidità finanziaria della Juventus e preservare la propria posizione azionaria. Questo investimento rappresenta un passo strategico verso una sinergia tra il mondo dello sport e quello della tecnologia, con l’obiettivo di massimizzare il valore per il club.