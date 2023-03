Vede in strada un animale in difficoltà e supera la sua paura per cercare di salvarlo: senza il suo aiuto avrebbe fatto una brutta fine.

Mentre si trovava in viaggio verso una cittadina vicina, a bordo della sua automobile, una donna – residente in Canada – ha avvistato un animale che giaceva sul ciglio della strada. Incuriosita dalla presenza dell’insolito esemplare, che ancora non riusciva ben a distinguere, la conducente è scesa dal veicolo per controllare più da vicino di cosa si trattasse. Nel frattempo ha pensato bene di azionare la telecamera del suo smartphone per riprendere la scena.

Supera la paura per salvarlo: senza di lei avrebbe fatto una brutta fine – VIDEO

Avvicinandosi all’animale la donna ha scoperto che si trattava di una puzzola in seria difficoltà. Il piccolo animaletto era rimasto intrappolato con il suo musetto in una lattina di alluminio e, se nessuno fosse intervenuto a salvarlo, avrebbe rischiato di morire da lì a poco.

Date le tipiche caratteristiche dell’animale, e il consecutivo rischio di essere dunque colpita dal maleodorante e potente getto improvviso della puzzola – già rivelatasi alquanto spaventata dall’estrema situazione – la donna avrebbe preferito temporeggiare alcuni istanti prima di trovare il coraggio e un modo, del tutto originale, di risolvere il drammatico incidente.

Poco dopo essersi fermata a prestare soccorso all’esemplare, e non essendosi scoraggiata di fronte al suo latente timore, la donna è tornata nella sua auto e ha recuperato un paio di spessi guanti da giardinaggio per assicurarsi di avere una buona presa e di mantenere una minima distanza dalla puzzola durante l’azione. L’escamotage si è fortunatamente rivelato come un’intelligente trovata e, in seguito ai primi tentativi risultati vani, la donna è riuscita a sganciare la lattina dal musetto della puzzola.

Quando il filmato ha iniziato a circolare in rete la donna è stata ritratta come una vera eroina, sia per aver messo da parte il suo timore che per essersi fermata a prestare soccorso al bisognoso animale. La puzzola – come mostrano le immagini sul finale – una volta libera dalla trappola di alluminio ha potuto tornare alla sua vita di sempre allontanandosi lentamente dalla strada.

La dinamica clip, che ha documentato l’intera scena, è stata infine condivisa su Facebook il 14 febbraio. Nel giorno di San Valentino 2023, dunque, la puzzola ha ricevuto un’inattesa dimostrazione d’amore dimostratasi letteralmente in grado di salvargli la vita. E che avrebbe, inoltre, permesso alla donna di affrontare una delle sue paure più grandi.