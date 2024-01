Super Simo, “per lei un programma in Rai”: ecco di cosa si tratta

Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha parlato di Simona Ventura, medaglia d’argento all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che presto potrebbe tornare in onda in prima serata con “un programma cucito su misura per lei”. “Per Super Simo potrebbe presto esserci, sulla Rai, un programma cucito su misura per lei. Allo studio, una nuova edizione del reality canoro Music Farm“.

Il nome del programma è stato fatto nero su bianco, ma Music Farm è un po’ come La Talpa: sono annunciati a cadenza regolare un anno sì e l’altro no, ma puntualmente rimangono nel cassetto a invecchiare. L’ultima volta che pareva certo il ritorno di Music Farm era il 2022 e lo avrebbe dovuto condurre Nicola Savino. Quella volta ad annunciarne il papabile ritorno è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“Dalle parti di Via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: Music Farm. L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess My Age”.

Da Nicola Savino su Tv8 nel 2022 a Super Simo su Rai2 nel 2024: Music Farm riuscirà a resuscitare dopo 18 anni di silenzio?

Il programma, andato in onda regolarmente nel 2004, nel 2005 e nel 2006, è stato condotto prima da Amadeus e poi da Simona Ventura e ha visto scendere in campo numerose celebrità. Un po’ di nomi? Riccardo Fogli, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta, Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, Franco Califano e Viola Valentino. Ma anche tanti altri che, purtroppo per loro, ad oggi non sono artisticamente più di punta. Come Scialpi, Gianni Fiorellino, Mariella Nava, Gerardina Trovato, Leda Battisti e Jenny B.

Torna #MusicFarm sulla Rai con Simona Ventura? Dandolo scrive su @oggisettimanale che è allo studio una nuova edizione del reality canoro trasmesso con successo su Rai 2.

Il programma sarà nuovamente cucito su misura per Simona Ventura. pic.twitter.com/GUSoVUWD5X — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 4, 2024

