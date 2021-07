ROMA – Siamo ancora ai test di laboratorio ma gli sviluppi sembrano assai suggestivi. Al centro c’è una tecnologia per sensori di imaging termico a basso costo che funzionano bene a temperature fino a 100 gradi e che potrebbe essere implementata anche su un semplice smartphone. La sperimentazione è merito dei ricercatori del National Research Council of Science & Technology della Corea del Sud. Le applicazioni del nuovo studio, pubblicato su ScienceDirect, potrebbero andare dagli smartphone ai veicoli a guida autonoma.

I sensori di imaging termico, che rilevano e catturano immagini delle firme di calore dei corpi umani e di altri oggetti, sono stati recentemente utilizzati nei termostati per controllare le temperature facciali, nel tentativo di prevenire la diffusione del Covid-19. In queste circostanze, l’industria degli smartphone sta valutando attivamente l’integrazione di tali sensori come funzionalità portatili per creare la funzione aggiuntiva di misurazione della temperatura in tempo reale. Un team di ricerca, guidato da Won Jun Choi presso il Center for Opto-Electronic Materials and Devices del Korea Institute of Science and Technology (KIST), ha annunciato lo sviluppo di un sensore di immagini termiche che supera i problemi esistenti di prezzo, funzionamento e limiti di temperatura. Il sensore sviluppato in questo lavoro può funzionare a temperature fino a 100 gradi centigradi, senza un dispositivo di raffreddamento e dovrebbe essere più conveniente rispetto ai sensori standard sul mercato, il che a sua volta aprirebbe la strada alla sua applicazione su smartphone e veicoli a guida autonoma.

Per essere integrati con l’hardware di smartphone e veicoli autonomi, i sensori devono funzionare stabilmente senza difficoltà ad alte temperature, rispettivamente di 85 gradi e 125 gradi. Affinchè i sensori convenzionali soddisfino questo criterio, sarebbe necessario un dispositivo di raffreddamento indipendente. Tuttavia, i dispositivi di raffreddamento di fascia alta, che promettono la qualità necessaria, hanno un prezzo di circa 1500 euro. Il team di ricerca congiunto di KIST e dell’Università di Sungkyunkwan ha sviluppato un dispositivo che utilizza un film di biossido di vanadio (VO2-B) stabile a 100 gradi. Questo dispositivo rileva e converte la luce infrarossa generata dal calore in segnali elettrici; ciò elimina la necessità di dispositivi di raffreddamento, che rappresentano oltre il 10% del costo dei sensori di immagine termica e consumano grandi quantità di elettricità. Il dispositivo è stato in grado di ottenere la stessa accuratezza di segnali infrarossi a 100 gradi come a temperatura ambiente.

Il dottor Choi ha dichiarato: “Grazie al nostro lavoro con la ricerca sulla convergenza in questo studio, abbiamo sviluppato una tecnologia che potrebbe ridurre drasticamente il costo di produzione dei sensori di immagini termiche. Il nostro dispositivo, rispetto a quelli più convenzionali, ha reattività e velocità operativa superiori. Ci aspettiamo che ciò acceleri l’uso di sensori di immagini termiche nei settori delle forniture militari, degli smartphone e dei veicoli autonomi”.