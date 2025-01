Super Sconti Apple in Cina per Competere con Huawei

È in corso una competizione serrata nel mercato degli smartphone in Cina, con Apple e Huawei come principali protagoniste. La crescente pressione da parte di Huawei, che ha ottenuto successo con i suoi ultimi modelli, ha costretto Apple a reagire con una strategia aggressiva. In risposta agli sconti di Huawei, Apple ha lanciato una campagna promozionale mirata a salvaguardare la sua quota di mercato. Le vendite di Apple in Cina erano già diminuite significativamente l’anno scorso, complicando ulteriormente la situazione.

La campagna di sconto di Apple ha avuto luogo dal 4 al 7 gennaio 2025, offrendo ai consumatori cinesi la possibilità di acquistare l’iPhone 16 Pro Max con uno sconto fino a 800 yuan (oltre 100 euro). Anche gli altri modelli della serie iPhone 16 hanno beneficiato di riduzioni, con sconti di 400 yuan (circa 50 euro) e per i modelli Pro sconti di 500 yuan (66 euro). Modelli più datati hanno visto diminuzioni di prezzo tra 200 e 300 yuan. Inoltre, anche altri dispositivi come iPad e MacBook sono stati inclusi nella promozione per attrarre nuovamente i clienti.

Le vendite di Apple hanno subito un colpo durante il recente evento del Double 11 2024, conosciuto anche come Single Day, con un calo a due cifre. Questo declino è stato influenzato dalla presentazione dei nuovi smartphone di Huawei, come il Mate 70, che ha catturato l’attenzione dei consumatori e superato le performance della serie iPhone 16. Nonostante Apple mantenga una posizione predominante a livello mondiale, la competizione interna in Cina sta diventando sempre più intensa, con i prodotti di Huawei che offrono tecnologie innovative, inclusi dispositivi con avanzate capacità AI, che stanno riscuotendo molto successo.

La strategia di sconto di Apple si presenta quindi come un passo indispensabile per cercare di riconquistare terreno e mantenere la propria influenza nel mercato cinese. Le offerte di Huawei, che possono arrivare fino a 3000 yuan (circa 390 euro) su alcuni modelli, pongono una sfida significativa. Resta ora da vedere se le iniziative promozionali di Apple riusciranno a stimolare l’interesse tra i consumatori cinesi o se Huawei continuerà a dominare il mercato con la sua proposta convincente.