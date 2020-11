Cristiano Ronaldo trascina la Juventus al successo per 2-0 contro il Cagliari nell’anticipo serale dell’ottavo turno di Serie A. All’Allianz Stadium il fuoriclasse portoghese firma la doppietta che decide il match segnando il settimo e ottavo gol stagionale che lo portano in vetta alla classifica dei cannonieri agganciando Ibrahimovic. Grazie alla vittoria di stasera i bianconeri salgono momentaneamente al secondo posto in classifica con 16 punti, a -1 del Milan capolista impegnato domani sera al San Paolo contro il Napoli, i rossoblù invece restano fermi a quota 10 in decima posizione insieme alla Sampdoria.

