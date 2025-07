Super Ospedali in Italia: dove trovare le migliori cure

In Italia, le strutture sanitarie che si distinguono per attrattività e capacità di gestire casi complessi sono state denominate “super ospedali”. Secondo un’indagine del quotidiano Il Sole 24 Ore, attualmente si contano 21 di queste strutture in tutto il paese, con tre situate in Veneto: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e l’ospedale di Padova.

La mappa dei “super ospedali” evidenzia 12 strutture nel Nord Italia, sette nel Centro e due nel Sud. Tra i principali ospedali del Nord, oltre ai tre veneti, figurano quattro istituti milanesi (Galeazzi, Humanitas, San Raffaele e Niguarda), l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, quello di Pavia, il Mauriziano di Torino, l’ospedale di Alessandria e il San Martino di Genova. Nel Centro Italia si trovano invece tre ospedali in Toscana (Pisa, Siena e Careggi di Firenze), tre a Roma (Gemelli, Campus Biomedico e San Camillo) e uno nelle Marche (Torrette di Ancona). Al Sud, le due strutture identificate sono l’azienda ospedaliera dei Colli di Napoli e la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, in Puglia.

La classificazione dei “super ospedali” si basa su dati ministeriali e sulle schede di dimissione ospedaliera aggiornate al 2023, mirati sulla complessità dei casi trattati e sulla mobilità dei pazienti. La disparità nella distribuzione delle strutture di eccellenza ha sollevato preoccupazioni riguardo all’accesso alle cure per i cittadini del Sud, evidenziando la necessità di un miglioramento della rete ospedaliera per garantire assistenza adeguata su tutto il territorio nazionale.