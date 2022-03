Universal Studios e Nintendo hanno annunciato l’apertura del parco a tema Super Nintendo World negli Universal Studios di Hollywood per il 2023. L’insieme di attrazioni sarà modellata sul parco aperto nel 2020 a Tokyo, negli Universal Studios giapponesi. Nintendo e Universal avevano già dichiarato che il parco di divertimenti sarebbe stato un format esportato in varie zone del mondo, e oggi arriva la conferma della seconda apertura a livello mondiale. Non sono stati rivelati dettagli sulle attrazioni che conterrà il Super Nintendo World americano, né se saranno le stesse del corrispettivo nipponico. L’anno segna però un altro importante evento legato alla collaborazione tra Nintendo e Universal, visto che verrà rilasciato il film al cinema dedicato a Super Mario, realizzato in computer grafica. Mario per l’occasione avrà la voce dell’attore Chris Pratt, una scelta che ha alzato una grossa polemica nella comunità dei gamer.