Super Mario il Film: la canzone Peaches verso gli Oscar

Re incontrastato del box office, il film di Super Mario sta dominando anche la top 100 di iTunes con la canzone Peaches cantata da Jack Black, doppiatore di Boswer nel lungometraggio di Illumination e Nintendo. Il brano, una canzone d’amore suonata al piano che l’arcinemico di Mario dedica alla sua amata (e spesso rapita) principessa Peach, è stato visto 6 milioni di volte in tre giorni. Ora Variety rivela che il brano ha tutti i requisiti per essere candidato agli Oscar 2024 come miglior canzone originale. Si tratterebbe della consacrazione definitiva per Super Mario Bros. Il Film, che in una settimana di box office ha ottenuto il miglior risultato mai avuto da qualsiasi film di animazione al cinema nel periodo di uscita, battendo persino blockbuster Disney come Frozen II. Nel weekend di debutto, il lungometraggio animato ha incassato 377 milioni di dollari in tutto il mondo (contro i 358 di Frozen II), classificandosi primo nella storia dell’animazione e diciottesimo in generale. In Italia, il film ha incassato 2,4 milioni di euro nel weekend di apertura.