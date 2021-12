Il Super green pass diventa necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti – verrà esteso anche ad alberghi e ristoranti all’aperto. Cambiano le regole sulla quarantena covid, eliminata per chi è vaccinato con 3 dosi. Lo prevede il nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri.

Leggi anche Cts: via quarantena covid per vaccinati con terza dose



Mascherine Ffp2, via libera a prezzo calmierato



QUARANTENA

Via la quarantena covid dopo un contatto con positivi per i soggetti vaccinati con 3 dosi o con seconda dose entro 4 mesi. Quarantena a 5 giorni e obbligo di tampone, invece, per chi – vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose – entri in contatto con un positivo. Per i non vaccinati la quarantena rimane di 10 giorni più il tampone o 14 giorni senza tampone.

SUPER GREEN PASS

Super green pass necessario per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. Dal 10 gennaio il certificato verde rafforzato sarà esteso anche per alberghi e ristoranti all’aperto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, riferiscono fonti governative, si amplia l’uso ad un serie di altre attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. Il Super green pass verrà applicato anche a centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

STADI

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto, compresi gli stadi, e al 35% per gli impianti al chiuso.