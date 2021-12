La sessione di bilancio incombe sull’attività parlamentare. Quest’anno la manovra è in prima battuta all’esame del Senato: in questo momento il testo è ancora in Commissione Bilancio, in sede referente. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lunedì 29 novembre ma sono centinaia gli emendamenti segnalati dalle forze politiche.

Alla Camera invece si discuterà di Decreto Fiscale, che ha già avuto il via libera da Palazzo Madama. Mercoledì 15 dicembre in entrambi i rami del Parlamento parlerà il presidente del Consiglio Mario Draghi in vista della riunione del Consiglio europeo del 16 dicembre.

Alla Camera, inizia la discussione sul suicidio medicalmente assistito, dopo l’approvazione del testo base nelle commissioni Affari sociali e Giustizia. Mentre in Commissione Affari costituzionali al Senato prosegue la discussione sul Decreto Super Green Pass con le audizioni del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 12 del 15 dicembre.

Commissione Sanità

Nella commissione presieduta da Annamaria Parente continuano le audizioni informali sull’affare assegnato “Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid” con i rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop).

Due le interrogazioni: quella del senatore Zaffini di Fratelli d’Italia sull’obsolescenza dei macchinari per la diagnosi e la cura dei tumori e quella dei senatori Romeo e Fregolent (Lega) sull’emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018 in materia di ricerca sui tumori pediatrici.

Commissione Affari Sociali

Nella commissione presieduta da Marialucia Lorefice, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo sull’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, audizione dei rappresentanti del Forum nazionale delle associazioni familiari, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH) e Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e dei rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Infine, prosegue l’esame della disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.