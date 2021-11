Super green pass in Italia, via libera unanime dal governo. Le nuove regole – che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati – dopo l’ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super green pass servirà in particolare per accedere a ristoranti, palestre, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e anche alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei.

Leggi anche Super green pass Italia anche in zona bianca, durata 9 mesi



Super green pass, stretta no vax: bar, palestre, ristoranti e alberghi



Super green pass Italia, tamponi: durata, lavoro, viaggi



Non ci sono novità in relazione alla validità dei tamponi. “Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi” nel nuovo decreto. La durata del ‘responso’ negativo rimane di 72 ore per il molecolare e di 48 per l’antigenico.