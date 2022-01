Con la fine delle festività natalizie, riaprono i battenti anche Camera e Senato. In Aula per ora non è il turno di provvedimenti a tema sanità, ma soprattutto a Palazzo Madama dovrebbe chiudersi l’iter del decreto Super Green pass, al momento al vaglio della commissione Affari costituzionali.

A breve cominceranno il loro iter anche gli ultimi decreti varati dal Consiglio dei ministri sul tema Covid: il Decreto festività del 23 dicembre che, tra le altre cose, ha ridotto la durata del Green pass e ha chiuso le discoteche, il Decreto contenimento Covid del 30 dicembre che ha esteso il Green pass ai mezzi di trasporto e ha rimodulato i tempi della quarantena, e infine l’ultimo decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Sullo sfondo, l’elezione del Capo dello Stato, con tutte le incognite legate all’esplosione dei contagi Covid: si parte il 24 gennaio alle 15 con la prima votazione a Montecitorio.

Commissione Affari sociali

La commissione presieduta da Marialucia Lorefice ha in programma l’avvio di un’indagine conoscitiva in materia di “distribuzione diretta” dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Iniziano le votazioni sul Ddl che disciplina le attività funerarie e cimiteriali, la cremazione e la conservazione o dispersione delle ceneri. Le relatrici sono la leghista Sara Foscolo e la dem Giuditta Pini.

Commissione Sanità

Nella commissione presieduta da Annamaria Parente attesa per l’audizione in programma martedì 11 gennaio della dottoressa Sandra Gallina, direttrice generale della Direzione Salute della Commissione europea, sulle politiche di contrasto al Covid-19 nell’Unione europea: vaccinazione, coordinamento, cooperazione internazionale.