Super green pass in vigore da oggi, 6 dicembre, come cambiano le regole per bar e ristoranti? E’ possibile prendere un caffè al bancone senza il green pass? Le Faq del governo fanno chiarezza su cosa è consentito fare con il green pass base e quando, invece, è necessario il green pass rafforzato, che viene rilasciato a vaccinati e guariti.

In zona bianca e gialla la consumazione al banco e al tavolo (all’aperto) in bar e ristoranti è consentita in zona bianca e zona gialla senza green pass. In zona arancione, le stesse attività sono consentite solo ai possessori di Super green pass. Al chiuso, la consumazione al tavolo è consentita solo a chi ha il Super green pass a prescindere dal colore della zona.

Se quindi una regione dovesse passare in zona arancione, i non vaccinati (o non guariti) non possono prendere un caffè al bancone. In zona bianca e gialla la consumazione al bancone è consentita a tutti, indipendentemente dal green pass.